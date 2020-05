O rozumnom a zelenom šetrení

Ako ušetriť počas koronakrízy a pomôcť tým sebe, iným a prírode? A ako to spojiť so solidaritou a podporou lokálnej ekonomiky?

Zdá sa mi, že teraz počas krízy, sme viac ako inokedy vystavení prívalu článkov a návodov ako si finančne pomôcť. Tiež sa mi ale zdá, že väčšina smeruje k jednému - dať na rady finančného poradcu a zaviazať sa k nejakému prísnemu plánu.

Toto je ale úplne v protiklade s mojou predstavou finančnej slobody - čo najnižšie pravidelné výdavky pri zachovaní štandardu, pričom so zvyškom spravím to, čo si vyberiem ja - poteším rodinu, usporím alebo investujem do niečoho zaujímavého a prospešného.

V dobe korony je upratovanie v osobných financiách nielen super spôsobom ako pomôcť svojmu psychickému zdraviu tým, že budeme mať pocit kontroly nad životom, ale môže aj výrazne pomôcť pri snahe o holé prežitie - a síce čo najdlhšie vydržať s obmedzenými zdrojmi. Navyše tým vieme chrániť životné prostredie a podporiť lokálnu ekonomiku.

Oblasť možných úspor je veľmi široká a dlho mi trvalo zatriediť jednotlivé nápady do nejakého chlievika. Po tom, ako som takýto “audit” spravil u seba a mojich rodičov, vykryštalizovali sa mi tieto kategórie:

korporácie škrty prežijú resp. zníženie platieb bankám a operátorom zdieľaná ekonomika zelená valorizácia dôchodkov alebo ako pomôcť zraniteľnejším

Tak teda k jednotke :-) Veľa sa teraz hovorí o podpore pre malých podnikateľov. Panuje zhoda, že to spomedzi firiem budú mať najťažšie. Práve preto by bolo fajn obmedziť naše škrtanie na korporácie - či sú to banky, poisťovne alebo mobilní operátori, títo krízu prežijú. Táto prvá oblasť šetrenia je síce veľmi intuitívna, no chce to veľa času a trpezlivosti prelúskať sa rôznymi zmluvami, cenníkmi, atď. Korona niektorým z nás viac voľného času dopriala, a preto je teraz ideálna príležitosť pozrieť sa na to komu, čo a koľko platíme. Refinancovanie hypotéky, zmena operátora alebo zrušenie cestovného poistenia (asi ho tak skoro nebude treba) predstavujú iba zopár príkladov. Platí však všeobecné pravidlo - niekedy už len pri zmienke, že mierite ku konkurencii dostanete extra ponuku. Inokedy treba formálne prestúpiť a oni sa už potom o Vás pobijú :-)

Druhá oblasť je skvelá tým, že dovoľuje výrazne znížiť náklady bez obmedzenia komfortu a navyše je veľmi ekologická. A takisto ide ruka v ruke so snahou o vytvorenie menších spoločenských skupín, vďaka ktorým budeme odolnejší voči ďalším vlnám nákazy (menšie riziko nákazy, keď si niečo vyzdvihnem od dohodnutej osoby, ako keď si pôjdem po to do obchodu). Niekto si pod týmto predstaví zdieľanie auta, iný výmenu detského oblečenia a hračiek a niekto zase nákupy (a predaje) na Bazoši - možnosti sú obrovské! A v digitálnom svete to platí dvojnásobne. Veľa spoločností ponúka výhodné zľavy pri rodinnom / skupinovom členstve, čo je super spôsob ako legálne znížiť výdavky za streamovanie, hudbu, kancelárske balíky, antivírus, cloud a iné. Takže hor sa do zakladania skupín :-)

Tretia oblasť ma rozsahom potenciálnych úpor prekvapila najviac. A navyše sa pri nej potvrdilo, že to, čo je ekologické, je často aj ekonomické. Rodičom som spravil taký menší energetický audit a zistil, že kombináciou úspory elektriny a modernizáciou vykurovacieho systému dokážu mesačne ušetriť desiatky eur, čo sa rovná niekoľkoročnej valorizácii ich dôchodkov. Áno, vyžaduje si to počiatočnú investíciu, no tá sa vráti v horizonte pár rokov. A to som sa ešte nepustil do vecí ako zatepľovanie stien a výmena okien. Možno, že väčšina z Vás žije v nových alebo zrekonštruovaných bytoch a domoch a tieto úvahy už máte dávno za sebou. Určite ale máte niekoho v okolí, kto by potreboval radu alebo aj priamu finančnú podporu (ktorú nepríjme v hotovosti, ale týmto spôsobom možno áno). Je to aj skvelý spôsob toľko potrebnej solidarity, ochrany životného prostredia a podpory domáceho priemyslu a stavebníctva (a niečo podobné by sa dalo spraviť aj na makroekonomickej úrovni, viď môj predošlý článok).

Nech si zvolíte akúkoľvek z týchto možností, chcem Vám popriať veľa úspechov pri jej vykonaní a následne veľa radosti, keď Vám začne prinášať ovocie :-)